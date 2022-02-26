Польща пропонує зробити Україну кандидатів у члени ЄС

19:44 26 лютий Київ, Україна

Президент

« Польща виступає за експрес-шлях членства України в Європейському союзі. Статус кандидата має бути наданий негайно, і переговори про членство — розпочатись одразу після цього», — написав він 26 лютого у своєму акаунті в Twitter.

Крім того, на думку Дуди, Україна «має мати доступ до коштів із ЄС на відновлення».