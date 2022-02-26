Польща пропонує зробити Україну кандидатів у члени ЄС

ПрезидентПольщі закликав зробити Україну кандидатом у члени ЄС
« Польща виступає за експрес-шлях членства України в Європейському союзі. Статус кандидата має бути наданий негайно, і переговори про членство — розпочатись одразу після цього», — написав він 26 лютого у своєму акаунті в Twitter.
Крім того, на думку Дуди, Україна «має мати доступ до коштів із ЄС на відновлення».
Раніше цього дня президент України Володимир Зеленський закликав голову Євроради Шарля Мішеля ухвалити рішення про членство України в ЄС.. Він додав, що обговорив із Мішелем подальшу допомогу Україні.
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