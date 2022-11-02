Польща збудує тимчасове загородження на кордоні з Калінінградською областю

13:04 02 листопада Київ, Україна

Віцепрем'єр-міністр та голова Міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив у середу, що ухвалено рішення про посилення безпеки на польському кордоні з Калінінградом "шляхом закриття цього кордону".



Про це повідомляє Onet.

"Я ухвалив рішення про будівництво тимчасового загородження на кордоні з Калінінградською областю", – сказав він на пресконференції.

За його словами, роботи розпочинаються сьогодні. Загорожа складатиметься з трьох рядів колючого дроту шириною три метри і висотою 2,5 метра, додав Блащак.



За словами міністра, "паралельно вестиметься робота щодо встановлення периметрії, тобто пристроїв, які дозволять здійснювати електронне спостереження за кордоном з Калінінградською областю".



Як запевнив Блащак, для захисту тварин також буде встановлений паркан із польської сторони. Очікується, що роботи будуть нетривалими.

"Ми хочемо, щоб кордон був щільним. Ми використовуємо досвід минулого року", - сказав він.

Про будівництво загородження наприкінці жовтня оголосив генеральний секретар "Права та справедливості" Кшиштоф Соболевський.

"Ми готові. Ми показали, що штурм з боку білорусі не дав результатів, на які розраховували путін і лукашенко", – сказав Соболевський в інтерв'ю "Польському радіо".

За його словами, "нам доведеться посилити наші сили на кордоні з Калінінградом і розглянути можливість будівництва прикордонних укріплень, подібних до тих, що на польсько-білоруській ділянці".



Він також оцінив, що використання мігрантів росією та білоруссю є частиною гібридної війни, яку ці країни ведуть проти Заходу.