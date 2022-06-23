Польща допоможе Україні відновити торговий флот

09:20 23 червня Київ, Україна

Польська суднобудівна галузь планує допомогти відновити український торговий флот.



Про це повідомив директор суднобудівного підприємства Crist Тадеуш Коповський.



"Суднобудівна промисловість Польщі пропонує створити постійні польсько-українські робочі групи, в рамках яких ми обговорили б будівництво кораблів для України, відновлення торговельного флоту, співпрацю проєктних бюро двох країн", - зазначив Коповський.



Коповський додав, що польська сторона готова запропонувати навчання українських студентів на корабельному відділенні Гданської політехніки, а також на навігаційному відділенні Морської академії у Гдині.



"Йдеться про те, щоб майбутній торговий флот України мав своїх капітанів та інженерів, які б обслуговували ці судна", - пояснив директор суднобудівного підприємства Crist.



За його словами, польська сторона готова провести аудит українських суднобудівних підприємств, допомогти у відновленні їхнього технічного потенціалу та розпочати будівництво суден у співпраці з проєктними бюро та фахівцями з Польщі.



"Ця комплексна пропозиція на багато років", - зауважив Коповський.



Він додав, що, враховуючи добрі відносини президентів України та Польщі, і за їхньою згодою можна було б запропонувати співпрацю американській стороні, яка б частково профінансувала відновлення українського торговельного флоту, зокрема, в рамках ленд-ліз.



Представник польської суднобудівної галузі зазначив, що співпрацю можна було б розпочати, наприклад, з будівництва тягачів та барж, які б перевозили Дніпром будматеріали, продукцію металургії тощо.



Слід зазначити, що Польська суднобудівна група об'єднує дві верфі – у Гданську та Гдині.