Польща отримала першу партію південнокорейської бронетехніки

14:24 06 грудня Київ, Україна

У партію бронетехніки з Південної Кореї увійшли 10 танків K2 Black Panther та 24 самохідні гаубиці K9 Thunder. Про це повідомляє агентство PAP у вівторок, 6 грудня.



Розвантаження техніки відбулося у порту Гдині напередодні увечері. А сьогодні відбулася церемонія прийому озброєння, у якій взяли участь президент країни Анджей Дуда та міністр оборони Маріуш Блащак.

"Ми послідовно зміцнюємо Військо Польське. Ми дуже добре знаємо, що в наш час, коли йде війна, коли росія намагається відновити свою імперію, саме добре оснащена армія Польщі є найкращим стримуючим аргументом проти агресора», – заявив Блащак.

Він запевнив, що танки К2 та гаубиці К9 досягнуть північно-східної частини Польщі вже за кілька днів.. А наступного року до Польщі прибудуть нові партії бронетехніки та реактивні системи залпового вогню К239 CHUNMOO.