Польща планує розмістити до 10 тисяч військових на кордоні з білоруссю

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про плани зосередити на кордоні з білоруссю до 10 тисяч військових для підтримки прикордонної служби.
Про це урядовець повідомив в ефірі Radio Jedynka.
Про це урядовець повідомив в ефірі Radio Jedynka.
Як пояснив міністр оборони, це робиться для того, щоб злякати агресора і не дати йому атакувати.
Крім цього, він підкреслив, що не можна применшувати загрозу від мінська і те, що два вертольоти 1 серпня перетнули повітряний простір Польщі, було спільною провокацією росії та білорусі.
Крім цього, він підкреслив, що не можна применшувати загрозу від мінська і те, що два вертольоти 1 серпня перетнули повітряний простір Польщі, було спільною провокацією росії та білорусі.
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