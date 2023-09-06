Польща планує розмістити до 10 тисяч військових на кордоні з білоруссю

11:55 10 серпня Київ, Україна

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про плани зосередити на кордоні з білоруссю до 10 тисяч військових для підтримки прикордонної служби.



Про це урядовець повідомив в ефірі Radio Jedynka.

"Ми перекидаємо армію ближче до кордону з білоруссю. Близько 10 тисяч солдатів буде на кордоні - 4 тисячі безпосередньо підтримуватимуть Прикордонну службу, 6 тисяч будуть у резерві", - розповів Блащак.

Як пояснив міністр оборони, це робиться для того, щоб злякати агресора і не дати йому атакувати.



Крім цього, він підкреслив, що не можна применшувати загрозу від мінська і те, що два вертольоти 1 серпня перетнули повітряний простір Польщі, було спільною провокацією росії та білорусі.