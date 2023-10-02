Польща передала Україні відремонтовані танки Leopard 2

18:56 02 жовтня Київ, Україна

Польща передала Україні партію відремонтованих танків Leopard 2, як повідомила Polska Grupa Zbrojeniowa.

Відремонтовані в Бумар-Лабендах перші танки Leopard вже отримані українською стороною, і продовжуються роботи з підготовки інших танків до передачі.

Важливо відзначити, що Польща зробила конкретні кроки у співпраці з Україною у сфері військової допомоги, тоді як деякі інші країни лише висловлюють свої наміри.