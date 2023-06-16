Польща відкидає вимоги держдуми росії про компенсацію та повернення територій

15:02 22 травня Київ, Україна

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький назвав дебати про санкції проти Варшави, що відбуваються в держдумі росії, своєрідною пропагандою кремля.



Про це повідомляє польське радіо RMF24.



За словами Моравецького, йдеться про заяви спікера держдуми росії в'ячеслава володіна, який заявив, що Польщу потрібно покарати за "спотворення історичної пам'яті" щодо звільнення Радянського Союзу під час Другої світової війни. Володін також вимагає, щоб Варшава виплатила росії понад 750 мільярдів доларів як компенсацію за "радянські інвестиції", зроблені в Польщу після війни, також він стверджує, що Польща повинна повернути території, отримані завдяки росії після війни.

"Рф вже завдала такої шкоди в Україні. У той самий час Радянський Союз, попередник росії, несе відповідальність за величезні втрати, пов'язані зі знищенням значної частини польської матеріальної спадщини. Це також типово - раніше я б сказав "радянська", тепер можна сказати "російська" - пропагандистська авантюра", - сказав Моравецький, коментуючи заяви спікера держдуми росії в'ячеслава володіна.

Польський прем'єр додав, що росія намагається, перш за все, "використовувати таку стратегію, щоб облити брудом усіх навколо".