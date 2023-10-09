Польща відібрала у посольства росії базу відпочинку та передала військовим

У Польщі схвалили рішення передати військовим земельну ділянку разом із базою відпочинку у Скуб'янці, яка раніше належала посольству росії.
Про це повідомили у пресслужбі польського міністерства оборони.
Наголошується, що голова МО Маріуш Блащак взяв участь у церемонії передачі.
Про це повідомили у пресслужбі польського міністерства оборони.
Наголошується, що голова МО Маріуш Блащак взяв участь у церемонії передачі.
Блащак додав, що на цих територіях проводитимуть навчання для бійців територіальної оборони Польщі.
Obiekty w Skubiance bedą służyć na potrzeby Wojska Polskiego— Міністерство національної оборони 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) 9 жовтня 2023 р.
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Minister @mblaszczak : Jesteśmy w miejscu symbolicznym. Держліси повернули цю ділянку і це майно у Російської Федерації. Потім це майно вирішили передати Війську Польському. Більше:… pic.twitter.com/MzTGpGTbzR
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