Польща відібрала у посольства росії базу відпочинку та передала військовим

15:48 09 жовтня Київ, Україна

У Польщі схвалили рішення передати військовим земельну ділянку разом із базою відпочинку у Скуб'янці, яка раніше належала посольству росії.



Про це повідомили у пресслужбі польського міністерства оборони.



Наголошується, що голова МО Маріуш Блащак взяв участь у церемонії передачі.

"Це символ, який полягає в тому, що в агресора, у держави, яка нападає на сусідні країни, тобто в росії, ми відвоювали землю, яка служитиме польській армії, служитиме Силам територіальної оборони, командування яких дислокується тут поряд", - сказав чиновник.

Блащак додав, що на цих територіях проводитимуть навчання для бійців територіальної оборони Польщі.