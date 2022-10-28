Польща скасувала спрощену процедуру працевлаштування для росіян

11:09 28 жовтня Київ, Україна

Міністр сім'ї та соціальної політики Польщі Марлен Малонг підписала розпорядження, згідно з яким підприємці не зможуть наймати громадян росії на спрощених умовах.

Про це повідомляє Польське агентство друку.

"У зв'язку з вторгненням Росії в Україну і зростаючого міграційного ризику з Росії, ми вирішили скасувати спрощений доступ росіян до польського ринку праці. "Якщо підприємці хочуть працевлаштувати громадян Росії на підставі дозволу на роботу, вони вже не звільнені, як раніше, від тестування ринку праці", - сказала Малонг.

При цьому росіяни, які раніше отримали дозволи, можуть продовжувати працювати до закінчення терміну їх дії.

Тепер у польському законодавстві про працевлаштування іноземців спрощена процедура діятиме лише для громадян Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та України. Вона ґрунтується на відсутності вимоги проводити детальну перевірку, пов'язану з необхідністю насамперед шукати працівників серед польських безробітних.



Наприкінці першого півріччя у Польщі на підставі спрощеної процедури працювало близько 13 тис.. росіян.