Польща скасувала спрощену процедуру працевлаштування для росіян

Міністр сім'ї та соціальної політики Польщі Марлен Малонг підписала розпорядження, згідно з яким підприємці не зможуть наймати громадян росії на спрощених умовах.
Про це повідомляє Польське агентство друку.
При цьому росіяни, які раніше отримали дозволи, можуть продовжувати працювати до закінчення терміну їх дії.
Тепер у польському законодавстві про працевлаштування іноземців спрощена процедура діятиме лише для громадян Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та України. Вона ґрунтується на відсутності вимоги проводити детальну перевірку, пов'язану з необхідністю насамперед шукати працівників серед польських безробітних.
Наприкінці першого півріччя у Польщі на підставі спрощеної процедури працювало близько 13 тис.. росіян.
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