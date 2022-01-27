Польща відмовилася видати Білорусі засновника телеграм-каналу Nexta

13:37 27 січень Київ, Україна





У Білорусі його звинувачують в організації масових заворушень та групових дій, що порушують громадський порядок, розпалюванні ворожнечі та низці інших статей.



Польський суддя ухвалив рішення про неприпустимість видачі Путило білоруському режиму "тільки тому, що цього хоче психопатичний диктатор". Апеляцію на це рішення можна подати протягом семи днів.



Путило розповів журналістам, що звістка про судове засідання щодо його екстрадиції стала для нього несподіванкою, оскільки він отримав міжнародний захист та притулок у Польщі. Окружний суд Варшави 26 січня відмовив Білорусі в екстрадиції засновника телеграм-каналу Nexta Степана Путило.У Білорусі його звинувачують в організації масових заворушень та групових дій, що порушують громадський порядок, розпалюванні ворожнечі та низці інших статей.Польський суддя ухвалив рішення про неприпустимість видачі Путило білоруському режиму "тільки тому, що цього хоче психопатичний диктатор". Апеляцію на це рішення можна подати протягом семи днів.Путило розповів журналістам, що звістка про судове засідання щодо його екстрадиції стала для нього несподіванкою, оскільки він отримав міжнародний захист та притулок у Польщі.

“Однак згодом мені вдалося з'ясувати, що згідно із законом цей суд все одно має відбутися, бо такі норми, на відміну від білоруського законодавства, діють на всіх. Рішення суду було очевидним. Навіть у прокуратурі підтримали, що мене не можуть екстрадувати до Білорусі. А на практиці мого адвоката – це вперше за 40 років він повністю згоден із позицією прокурора”, – уточнив Путило.

МВС Білорусі відкрило провадження проти засновника опозиційних телеграм-каналів Nехtа та Nехtа Live та оголосило його в розшук 14 серпня 2020 року. Журналісту загрожує до 15 років ув'язнення.



Нагадаємо, що популярний телеграм-канал Nexta (у перекладі з білоруської означає "хтось") з'явився ще у 2015 році. Створив його мігрант із Білорусі Степан Путило, який живе в Польщі.



Після початку протестів у Білорусі, з 9 серпня, канал став одним із небагатьох майданчиків, де незадоволені узурпацією влади самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком білоруси могли отримувати інформацію про мітинги та страйки.