Польща відгородиться від росії електронним бар'єром

17:55 06 лютого Київ, Україна

Польща розпочне будівництво електронного бар'єру на кордоні з росією у березні, повідомила прессекретарка польської прикордонної служби Ганна Михальська, передає Polskie Radio.



За її словами, це буде система датчиків та камер, завдяки якій можна буде цілодобово контролювати кордон незалежно від погодних умов без необхідності знаходження на лінії кордону.

"Завдяки цій системі офіцери можуть спостерігати за кордоном у штабі прикордонного відомства. Попередження будуть надсилатися із систем виявлення, а алгоритми цих повідомлень будуть розроблені так, щоб прикордонник міг реагувати лише на реальні спроби перетину кордону людьми, а не тваринами", - сказала Михальська.

Вона наголосила, що радіоелектронна система на ділянці Калінінградської області працюватиме приблизно на 200 км сухопутного кордону.