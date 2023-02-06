Польща відгородиться від росії електронним бар'єром

Польща розпочне будівництво електронного бар'єру на кордоні з росією у березні, повідомила прессекретарка польської прикордонної служби Ганна Михальська, передає Polskie Radio.
За її словами, це буде система датчиків та камер, завдяки якій можна буде цілодобово контролювати кордон незалежно від погодних умов без необхідності знаходження на лінії кордону.
За її словами, це буде система датчиків та камер, завдяки якій можна буде цілодобово контролювати кордон незалежно від погодних умов без необхідності знаходження на лінії кордону.
Вона наголосила, що радіоелектронна система на ділянці Калінінградської області працюватиме приблизно на 200 км сухопутного кордону.
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