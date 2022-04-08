Польща надасть допомогу Литві в захисті кордону країни з Білоруссю

16:15 12 липня Київ, Україна

Щоб призупинити потік нелегальних мігрантів з боку Білорусі, який підтримується режимом Лукашенка, Польща зголосилася надати допомогу Литві.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі в неділю в Кракові з главою Литовської держави Гітанасом Науседою.

"Ми зараз ведемо консультації з Frontex (Європейське агентство із захисту зовнішніх кордонів ЄС - ред.) Я розраховую, що протягом декількох днів або годин справу буде вирішено і ми будемо в змозі допомогти Литві", - заявив Дуда.

У свою чергу, президент Литви підкреслив, що Вільнюс розраховує на підтримку ЄС у питанні захисту кордонів. За його словами, агентство Frontex пообіцяло надати допомогу Литві, зокрема, відповідною інфраструктурою. Науседа нагадав, що Литва почала будувати тимчасову дротяну огорожу, щоб припинити потік нелегальних мігрантів з боку Білорусі. Він зазначив, що Вільнюс веде переговори з урядами транзитних країн, зокрема, з Туреччиною, з метою обмеження напливу іммігрантів, який підтримується режимом Лукашенка.



Як повідомляло агентство, в останні місяці в Литві спостерігається сплеск міграції. Прикордонники затримали близько 1,5 тис. осіб, які перейшли кордон Литви з Білорусією, більшість з них - з Близького Сходу і Африки. Офіційні особи Литви заявляють, що за сплеском нелегальної міграції стоїть уряд Білорусі.