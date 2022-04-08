Польща надасть допомогу Литві в захисті кордону країни з Білоруссю

Щоб призупинити потік нелегальних мігрантів з боку Білорусі, який підтримується режимом Лукашенка, Польща зголосилася надати допомогу Литві.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі в неділю в Кракові з главою Литовської держави Гітанасом Науседою.
У свою чергу, президент Литви підкреслив, що Вільнюс розраховує на підтримку ЄС у питанні захисту кордонів. За його словами, агентство Frontex пообіцяло надати допомогу Литві, зокрема, відповідною інфраструктурою. Науседа нагадав, що Литва почала будувати тимчасову дротяну огорожу, щоб припинити потік нелегальних мігрантів з боку Білорусі. Він зазначив, що Вільнюс веде переговори з урядами транзитних країн, зокрема, з Туреччиною, з метою обмеження напливу іммігрантів, який підтримується режимом Лукашенка.
Як повідомляло агентство, в останні місяці в Литві спостерігається сплеск міграції. Прикордонники затримали близько 1,5 тис. осіб, які перейшли кордон Литви з Білорусією, більшість з них - з Близького Сходу і Африки. Офіційні особи Литви заявляють, що за сплеском нелегальної міграції стоїть уряд Білорусі.
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