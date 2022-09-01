Польща надасть додаткову допомогу українцям, які постраждали від війни

07:55 18 серпня Київ, Україна

Польща надасть додаткову фінансову та психологічну допомогу постраждалим внаслідок війни в Україні.

 
Про це у середу, 17 серпня, йдеться на сторінці Фонду імені блаженного Климентія Шептицького.

У повідомленні організації зазначено, що з початком повномасштабної агресії росії проти України в Польщі створили фонд, який надаватиме допомогу дітям-сиротам, які залишилися без батьків через війну. Представники фонду заявляють, що для сиріт війни передбачено щомісячну допомогу близько 5700 гривень до кінця року.

Також у фонді заявили, що готові допомагати жінкам, які перебували у російському полоні. Вони матимуть змогу отримати близько 80 000 гривень.
 
"Ці жінки також отримають допомогу у вигляді консультацій психолога чи психіатра", - наголошують працівники фонду.