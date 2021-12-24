Польща оголосила персонами нон грата трьох співробітників посольства РФ
07:59 16 квітень Київ, Україна
Міністерство закордонних справ Польщі зробило заяву про визнання трьох дипломатів Російської Федерації персонами нон грата.
Відзначається, що МЗС викликало посла РФ і вручило йому ноту про оголошення персонами нон грата трьох співробітників посольства РФ у Варшаві.
"Підставою для рішення стало порушення дипломатичного статусу і здійснення зазначеними особами діяльності на шкоду Республіці Польща", - повідомляють в заяві.
Також в ній Польща висловлює повну солідарність з рішеннями США від 15 квітня, що стосуються політики щодо Росії.
"Рішення, які спільно приймаються і узгоджуються союзниками, є найкращою відповіддю на ворожі дії, до яких вдається Російська Федерація", - додають в кінці.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі