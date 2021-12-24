Польща оголосила персонами нон грата трьох співробітників посольства РФ

07:59 16 квітень Київ, Україна

Міністерство закордонних справ Польщі зробило заяву про визнання трьох дипломатів Російської Федерації персонами нон грата.

Відзначається, що МЗС викликало посла РФ і вручило йому ноту про оголошення персонами нон грата трьох співробітників посольства РФ у Варшаві.

"Підставою для рішення стало порушення дипломатичного статусу і здійснення зазначеними особами діяльності на шкоду Республіці Польща", - повідомляють в заяві.

Також в ній Польща висловлює повну солідарність з рішеннями США від 15 квітня, що стосуються політики щодо Росії.