Польща звинуватила Росію у підриві літака з Лехом Качинським у 2010 році

21:32 11 квітня Київ, Україна

Польща звинуватила Росію у Смоленській катастрофі – підрив літака з тодішнім президентом Лехом Качинським на борту у 2010 році. У країні заявили, що причиною катастрофи стало незаконне втручання російської сторони в роботу літака.



Про це повідомив голова підкомітету з розслідування Смоленської катастрофи, колишній міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич. Заодно він звинуватив росіян у зухвалій брехні.

«Причиною катастрофи стало незаконне втручання російської сторони в роботу літака Ту-154М із делегацією президента Республіки Польща.. Основним та беззаперечним доказом цього втручання був вибух у лівому крилі», – зазначив Мацеревич.

За його словами, підкомітет точно визначив місце, час та звук вибуху, який зруйнував крило та спричинив катастрофу. Його продовженням став черговий вибух у центральному крилі, на кілька метрів над землею, який знищив весь літак і спричинив смерть польської делегації з 96 осіб – Качинського та інших чиновників.



Крім того, на 190 елементах літака Ту-154М було виявлено сліди вибухівки. Деякі сліди вибухівки знаходилися в місцях, недоступних пасажирам чи екіпажу. Згідно з висновками підкомітету використовувалися термобаричні заряди.

Багато (польські. — Ред.) опозиційні політики та медіа, які їх підтримували, жартували над підкомітетом, що не було такого поняття, як термобаричний вибух. Я думаю, що після атак РФ в Україні, де термобаричними зарядами знищують велику кількість людей, буде якась рефлексія на цих людей, як можна так нахабно брехати", – наголосив голова підкомітету.

Лабораторні дослідження показали наявність на уламках літака вибухових речовин, таких як пентрит, тротил, гексоген та нітрогліцерин.

“У підкомісії є показання свідків, які знаходилися 10 квітня 2010 року в Смоленську, переважно росіян. Багато хто почув вибух до того, як літак упав на землю”, – додав Мацеревич.

Він також повідомив, що самому вибуху передували дві операції з дезінформації з боку Росії:



Внесення хаосу серед польотних диспетчерів Російської Федерації та утруднення вильоту польського екіпажу до запасного аеропорту у Вітебську. В останню хвилину відбулося переобладнання резервних аеропортів з Вітебська в Домодєдово та Шереметьєво, зроблене росіянами та приховане від польських пілотів”.



Нагадаємо, що Смоленська катастрофа сталася 10 квітня 2010 року. Польські чиновники летіли на жалобні заходи з нагоди річниці розстрілу польських офіцерів у Катинському лісі.