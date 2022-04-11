Польща звинуватила Росію у підриві літака з Лехом Качинським у 2010 році

Польща звинуватила Росію у Смоленській катастрофі – підрив літака з тодішнім президентом Лехом Качинським на борту у 2010 році. У країні заявили, що причиною катастрофи стало незаконне втручання російської сторони в роботу літака.
Про це повідомив голова підкомітету з розслідування Смоленської катастрофи, колишній міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич. Заодно він звинуватив росіян у зухвалій брехні.
Про це повідомив голова підкомітету з розслідування Смоленської катастрофи, колишній міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич. Заодно він звинуватив росіян у зухвалій брехні.
За його словами, підкомітет точно визначив місце, час та звук вибуху, який зруйнував крило та спричинив катастрофу. Його продовженням став черговий вибух у центральному крилі, на кілька метрів над землею, який знищив весь літак і спричинив смерть польської делегації з 96 осіб – Качинського та інших чиновників.
Крім того, на 190 елементах літака Ту-154М було виявлено сліди вибухівки. Деякі сліди вибухівки знаходилися в місцях, недоступних пасажирам чи екіпажу. Згідно з висновками підкомітету використовувалися термобаричні заряди.
Крім того, на 190 елементах літака Ту-154М було виявлено сліди вибухівки. Деякі сліди вибухівки знаходилися в місцях, недоступних пасажирам чи екіпажу. Згідно з висновками підкомітету використовувалися термобаричні заряди.
Лабораторні дослідження показали наявність на уламках літака вибухових речовин, таких як пентрит, тротил, гексоген та нітрогліцерин.
Він також повідомив, що самому вибуху передували дві операції з дезінформації з боку Росії:
Внесення хаосу серед польотних диспетчерів Російської Федерації та утруднення вильоту польського екіпажу до запасного аеропорту у Вітебську. В останню хвилину відбулося переобладнання резервних аеропортів з Вітебська в Домодєдово та Шереметьєво, зроблене росіянами та приховане від польських пілотів”.
Нагадаємо, що Смоленська катастрофа сталася 10 квітня 2010 року. Польські чиновники летіли на жалобні заходи з нагоди річниці розстрілу польських офіцерів у Катинському лісі.
Внесення хаосу серед польотних диспетчерів Російської Федерації та утруднення вильоту польського екіпажу до запасного аеропорту у Вітебську. В останню хвилину відбулося переобладнання резервних аеропортів з Вітебська в Домодєдово та Шереметьєво, зроблене росіянами та приховане від польських пілотів”.
Нагадаємо, що Смоленська катастрофа сталася 10 квітня 2010 року. Польські чиновники летіли на жалобні заходи з нагоди річниці розстрілу польських офіцерів у Катинському лісі.
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