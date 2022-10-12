Польща виявила витік на одній із гілок нафтопроводу «Дружба»

Увечері 11 жовтня приблизно за 70 км від міста Плоцьк було виявлено витік на одній із гілок нафтопроводу «Дружба». Його причини невідомі. На місці НП працюють екстрені служби.
Через цей нафтопровід здійснюються постачання російської нафти до Німеччини, повідомив польський оператор PERN.
Друга лінія нафтопроводу працює штатно. У заяві PERN зазначається, що інші елементи інфраструктури працюють у звичайному режимі, у тому числі Поморська ділянка, якою сира нафта транспортується до Польщі танкерами, а потім переправляється до Німеччини.
Нафтопровід був побудований у 1960-ті роки. Його маршрут проходить від Самари до Мозиря в Гомельській області білорусі, а потім розгалужується на дві ділянки: північна, яка йде територією білорусі, Польщі, Німеччини, Латвії та Литви, і південна — вона проходить територією України, Чехії, Словаччини, Угорщини та Хорватії.
26 вересня стало відомо про витік на двох гілках «Північного потоку 1» та однієї гілки «Північного потоку 2». У шведському МЗС заявили, що причиною стали вибухи. В ООН повідомили, що прориви в системі газопроводу «Північний потік 1» у Балтійському морі призвели до найбільшого з колись зареєстрованих викидів метану.
Розслідування події ведуть Копенгаген, Стокгольм та Берлін. У ЄС витік визнали диверсією. 29 вересня російська генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо акту міжнародного тероризму.
Друга лінія нафтопроводу працює штатно. У заяві PERN зазначається, що інші елементи інфраструктури працюють у звичайному режимі, у тому числі Поморська ділянка, якою сира нафта транспортується до Польщі танкерами, а потім переправляється до Німеччини.
Нафтопровід був побудований у 1960-ті роки. Його маршрут проходить від Самари до Мозиря в Гомельській області білорусі, а потім розгалужується на дві ділянки: північна, яка йде територією білорусі, Польщі, Німеччини, Латвії та Литви, і південна — вона проходить територією України, Чехії, Словаччини, Угорщини та Хорватії.
26 вересня стало відомо про витік на двох гілках «Північного потоку 1» та однієї гілки «Північного потоку 2». У шведському МЗС заявили, що причиною стали вибухи. В ООН повідомили, що прориви в системі газопроводу «Північний потік 1» у Балтійському морі призвели до найбільшого з колись зареєстрованих викидів метану.
Розслідування події ведуть Копенгаген, Стокгольм та Берлін. У ЄС витік визнали диверсією. 29 вересня російська генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо акту міжнародного тероризму.
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