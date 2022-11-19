Польща не буде застосовувати 4 статтю НАТО через ракету, що впала

07:52 17 листопада Київ, Україна

Влада Польщі не активізуватиме 4 статтю договору НАТО через падіння російської ракети в селищі Пшеводув неподалік кордону з Україною. Про це у середу, 16 листопада, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю телеканалу TVP.

"Ми проводимо консультації постійно, але в рамках оборонного договору є стаття 4, яка змушує сторони консультуватись у надзвичайних ситуаціях. Ми вчора ввечері ухвалили таке рішення: ми перевіряємо підстави для застосування статті 4, якщо є підстави, то наш посол (за НАТО) міг би її застосувати", - нагадав він.

"Проте розвиток подій призвів до того, що ми змогли дійти висновку, що це не був навмисний напад на польську територію, і тому ми не задіяли статтю 4. Такий підхід був сприйнятий нашими союзниками", - пояснив прем'єр Польщі.

Він також додав, що союзники Варшави запропонували допомогу у посиленні протиповітряної оборони та відстеженні повітряних загроз. Водночас Моравецький визнав, що гарантій неповторення ситуації в Пшеводуві немає, "поки не закінчиться війна по той бік нашого кордону".