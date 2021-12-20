Польща може стати єдиною країною ЄС, яка посадить у в'язницю журналіста за виконання своєї роботи

16:03 19 листопад Київ, Україна

У Польщі судять журналістку Gazeta Wyborcza Катажину Влодковську, головне провадження щодо неї відкрито за «безосновне уклоніння від свідчень»: репортерка відмовилася назвати джерело, яке цитувала у сюжеті про вбивство мера Гданьска Павла Адамовича у 2019 році.



Їй загрожує 30 діб арешту, повідомляється на сайті "Репортерів без кордонів" (RSF).



Якщо так трапиться, Польща буде єдиною країною Євросоюзу, де журналістку посадили в тюрьму за те, що вона просто виконувала свою роботу, відмітили правозахисники. RSF призвала Гданьську прокуратуру припинити провадження проти неї.



Доки Влодковській присудили штраф у розмірі 500 злотих (примірно 3,2 тисячі гривень) за відмову назвати невідоме джерело, яке вона цитувала у своїй статті про вбивство Адамовича, однак вона відмовляється його платити. Якщо її зобов’яжуть уплатити штраф удруге, і вона знову відмовиться, суд може приговорити її до 30 діб ув’язнення.



«Конфіденційність джерел є елементом свободи преси та журналістської етики, яка не підлягає обговоренню, і ми виражаємо нашу непохитну підтримку Катажині Влодковській, яка до кінця поважає цей принцип», - заявив регіональний координатор RSF Павол Шалай.



Він зауважив, що судовий тиск, який здійснюється на цю журналістку через її роботу, несумісний з демократичною правовою базою, і застеріг Польщу від ув’язнення репортерів, оскільки це стало «шокуючою аномалією в ЄС».



У тексті повідомлення говориться, що висновки статей Влодковської про те, що вбивство голови Гданьска могло бути свідомим, завдають збитки іміджу правлячій партії "Право і справедливість", яка вела кампанію наклепу проти Адамовича, який був її політичним противником.



"Офіційне розслідування вбивства мера зараз, схоже, виключна можливість умисного вбивства і розглядає його як діяння божевільної людини", - йдеться на сайті RSF.



Згідно з постановами Європейського суду з прав людини, лише "переважний суспільний інтерес" може виправдати вимогу до журналіста розкрити джерело своєї інформації, і лише тоді, коли ця вимога "розумно пропорційна переслідуваній законній меті". Однак, на думку правозахисників, такі умови польська влада поки що не продемонструвала.



Влодковська та Gazeta Wyborcza заявили про намір подати скаргу до суду, щоб заперечити штраф.



Це вже не перший випадок, коли журналістка зазнає судового переслідування у зв'язку з висвітленням вбивства мера. Як повідомляла RSF, прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо неї у лютому 2020 року за підозрою у порушенні таємниці службового розслідування вбивства. Якщо її визнають винною, їй може загрожувати два роки позбавлення волі.



Польща посідає 64 місце зі 180 країн у Всесвітньому індексі свободи друку RSF за 2021 рік.