Польща: "монстр" на дереві кілька днів тримав в страху жителів цілого будинку

Курйозний випадок стався в польському Кракові, в гілках дерева застряг кондитерський виріб і кілька днів тримав в страху жителів одного з будинків.
Цікаву історію опублікувало в Facebook Краківське товариство захисту тварин.
Відзначається, що в організацію зателефонувала жінка і попросила зняти з дерева біля багатоквартирного будинку істоту, яку прийняла за ігуану.
На уточнюючі запитання інспектора вона відповіла, що створіння "коричневе, сидить на дереві" і це "лагун" (жінка не змогла згадати слово "ігуана").
Зоозахисники припустили, що ігуана могла бути домашнім вихованцем, якого викинули. Однак як ящірка вижила на вулиці при низьких для себе температурах, залишалося загадкою.
Прибулі на місце інциденту працівники організації виявили застряглий в гілках бузку коричневий круасан. При цьому до ситуації вони поставилися спокійно.
Прибулі на місце інциденту працівники організації виявили застряглий в гілках бузку коричневий круасан. При цьому до ситуації вони поставилися спокійно.
Історія про загадкову "лагуну" потішила користувачів соцмережі. Одна з підписниць створила веселу ілюстрацію на цю тему.
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