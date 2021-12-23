Польща: "монстр" на дереві кілька днів тримав в страху жителів цілого будинку

11:57 16 квітень Київ, Україна

Курйозний випадок стався в польському Кракові, в гілках дерева застряг кондитерський виріб і кілька днів тримав в страху жителів одного з будинків.

Цікаву історію опублікувало в Facebook Краківське товариство захисту тварин.



Відзначається, що в організацію зателефонувала жінка і попросила зняти з дерева біля багатоквартирного будинку істоту, яку прийняла за ігуану.

"Прийдіть і заберіть його!... Воно вже два дні сидить на дереві навпроти! Люди не відкривають вікна, тому що бояться, що воно проникне до них додому", - заявила налякана мешканка.

На уточнюючі запитання інспектора вона відповіла, що створіння "коричневе, сидить на дереві" і це "лагун" (жінка не змогла згадати слово "ігуана").

"Вона вже два дні сидить, і всі її бояться! Отже, коли ви приїдете за нею?" - підкреслила жінка.

Зоозахисники припустили, що ігуана могла бути домашнім вихованцем, якого викинули. Однак як ящірка вижила на вулиці при низьких для себе температурах, залишалося загадкою.



Прибулі на місце інциденту працівники організації виявили застряглий в гілках бузку коричневий круасан. При цьому до ситуації вони поставилися спокійно.

"Завжди варто повідомляти, якщо вас щось турбує. Краще перевірити і приємно розчаруватися, іноді (на жаль, дуже рідко) посміятися, ніж нічого не зробити", - відзначили в товаристві захисту тварин.

Історія про загадкову "лагуну" потішила користувачів соцмережі. Одна з підписниць створила веселу ілюстрацію на цю тему.