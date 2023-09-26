Польща придбає 96 американських вертольотів Apache

Про це повідомило Міністерство оборони Польщі у Х (колишній Twitter). Угода між Польщею та Lockheed Martin передбачає закупівлю гелікоптерів Apache, а також створення центру їхнього обслуговування на базі заводу WZL-1 у польському місті Бидгощ на півночі країни.

"Незабаром у Польщі буде 96 Apache. Це буде найбільший парк цих гелікоптерів за межами США", - сказав Блащак.

Він додав, що перші американські вертольоти очікуються у Війську Польському вже 2024 року.



Зазначимо, що Boeing AH-64 Apache – основні ударні гелікоптери армії США, що використовуються з 1980-х років.



У серпні 2023 року Пентагон повідомляв, що Держдепартамент США схвалив можливий продаж Польщі вертольотів Apache на суму 12 млрд доларів.



Польща, як заявляв Блащак, має намір створити з американських вертольотів Apache та танків Abrams "непереборний бар'єр" на східному кордоні. Він уточнював, що Apache замінять на озброєнні польської армії гелікоптери Мі-24.