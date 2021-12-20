Польща змінила правила в'їзду для людей, які прибувають з-за кордону

09:23 30 березень Київ, Україна

Уряд Польщі прийняв рішення змінити карантинні правила для тих, хто прибуває в країну як повітряним, так і наземним транспортом.

Про це повідомляє RMF24.



З 30 березня для людей, що прибувають з країн шенгенської зони, передбачено карантин. Однак його можна буде уникнути при наявності негативного тесту на коронавірус.



Для тих, хто прибуває до Польщі з країн, що не входять в шенгенську зону, карантин буде обов'язковим, без винятків. Однак в разі проходження тесту на території Польщі (ПЛР або антиген) і отримання негативного результату людина може вийти з карантину.



Крім того, влада вирішила стандартизувати правила карантину для тих, хто прибуває як повітряним, так і наземним транспортом.