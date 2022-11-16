Польща використала 4 статтю НАТО

На прохання Польщі посли Альянсу проведуть екстрену зустріч на підставі ст. 4 статути НАТО.
Про це у середу, 16 листопада, повідомив Reuters із посиланням на двох європейських дипломатів.
Відповідно до статті 4 установчого договору НАТО, члени можуть порушити будь-яке питання, яке викликає занепокоєння, особливо пов'язане з безпекою будь-якої країни-члена.
Один із дипломатів повідомив, що Альянс "діятиме обережно", і йому потрібен час, щоб з'ясувати, як саме стався інцидент.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою вибухи в селі на території Польщі. Він висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей, а також зазначив, що союзники проводять тісні консультації.
Зазначимо, Польща обіцяє військову відповідь НАТО, якщо з'ясується, що обстріл її території, який заперечує, був навмисним..
Нагадаємо, польські ЗМІ повідомили, що дві невідомі ракети впали в районі села Пшеводів Люблінського воєводства на кордоні з Україною. Вони потрапили у зерносушарки. Двоє людей загинули. На місці працюють поліція, прокуратура та військові.
Про це у середу, 16 листопада, повідомив Reuters із посиланням на двох європейських дипломатів.
Відповідно до статті 4 установчого договору НАТО, члени можуть порушити будь-яке питання, яке викликає занепокоєння, особливо пов'язане з безпекою будь-якої країни-члена.
Один із дипломатів повідомив, що Альянс "діятиме обережно", і йому потрібен час, щоб з'ясувати, як саме стався інцидент.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою вибухи в селі на території Польщі. Він висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей, а також зазначив, що союзники проводять тісні консультації.
Зазначимо, Польща обіцяє військову відповідь НАТО, якщо з'ясується, що обстріл її території, який заперечує, був навмисним..
Нагадаємо, польські ЗМІ повідомили, що дві невідомі ракети впали в районі села Пшеводів Люблінського воєводства на кордоні з Україною. Вони потрапили у зерносушарки. Двоє людей загинули. На місці працюють поліція, прокуратура та військові.
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