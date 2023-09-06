Польща та країни Балтії вимагають, щоб ПВК "Вагнер" залишила білорусь

Польща, Латвія, Литва та Естонія вимагають, щоб приватна військова компанія "Вагнер" залишила білоруську територію та погодилися закрити кордон у разі виникнення "критичного інциденту".
Про це повідомив польський міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський за підсумками зустрічі зі своїми колегами із країн Балтії, повідомляє Polsat News.
За його словами, влада чотирьох держав очікує можливих інцидентів, у тому числі збройного характеру, через присутність "вагнерівців" у білорусі.
Як зазначив чиновник, смерть ватажків ПВК "Вагнер" євгена пригожина та дмитра уткіна "не змінює фактичну ситуацію в білорусі".
Глава МВС підкреслив, що "вагнерівці" мають залишити регіон, тому що "цього вимагає міжнародна безпека". Міністр додав, що поки що не ясно, хто відповідає за діяльність російських найманців.
Глава МВС підкреслив, що "вагнерівці" мають залишити регіон, тому що "цього вимагає міжнародна безпека". Міністр додав, що поки що не ясно, хто відповідає за діяльність російських найманців.
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