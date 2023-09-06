Польща та країни Балтії вимагають, щоб ПВК "Вагнер" залишила білорусь

"Якщо відбудеться критичний інцидент, незалежно від того, на якому кордоні це буде, ми вживемо негайних заходів у відповідь. Усі прикордонні переходи, які зараз відкриті, як пасажирські, так і вантажні, будуть закриті», — сказав Камінський.