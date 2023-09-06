Польща та країни Балтії розглядають повне закриття кордону з білоруссю

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте оголосила про поточне обговорення можливих реакцій з боку країн Балтії та Польщі на загрози, що розвиваються на кордоні з білоруссю. Варіанти заходів у відповідь містять навіть повне закриття кордону, за умови загального узгодження на регіональному рівні.
Інформація про це з'явилась у матеріалі видання Delfi.
Інформація про це з'явилась у матеріалі видання Delfi.
За словами міністра, деталі технічної реалізації цього плану обговорюватимуться 28 серпня на зустрічі найвищих міністрів країн Балтії та Польщі, яка відбудеться у Варшаві. На цій нараді буде затверджено кінцеві аспекти координації та взаємодії, спрямовані на досягнення синхронності в реакції.
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