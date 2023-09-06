Польща та країни Балтії розглядають повне закриття кордону з білоруссю

08:58 17 серпня Київ, Україна

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте оголосила про поточне обговорення можливих реакцій з боку країн Балтії та Польщі на загрози, що розвиваються на кордоні з білоруссю. Варіанти заходів у відповідь містять навіть повне закриття кордону, за умови загального узгодження на регіональному рівні.



Інформація про це з'явилась у матеріалі видання Delfi.

"В цей час ми фокусуємося на можливому регіональному рішенні. Тиждень тому між мною та міністром внутрішніх справ Польщі відбулася бесіда, у ході якої ми погодили розпочати технічні деталі та алгоритми для можливих дій у разі реалізації спільного регіонального плану. Це передбачає одночасні дії з боку країн Балтії та Польщі", – поділилася Білотайте.

За словами міністра, деталі технічної реалізації цього плану обговорюватимуться 28 серпня на зустрічі найвищих міністрів країн Балтії та Польщі, яка відбудеться у Варшаві. На цій нараді буде затверджено кінцеві аспекти координації та взаємодії, спрямовані на досягнення синхронності в реакції.