Польща і країни Балтії звернулися до Лукашенка з вимогами

Президенти Латвії, Литви, Естонії та Польщі закликали Лукашенка зупинити всі силові протистояння, звільнити затриманих на протестах і почати діалог з народом, також повідомили про свою готовність виступити в якості посередників у переговорних процесах.

"Ми, президенти Литви, Естонії, Латвії та Польщі як найближчі сусіди Білорусі, члени НАТО і Європейського союзу бажаємо, щоб Білорусь була стабільною, демократичною і заможною країною. Тому ми закликаємо президента Республіки Білорусь:

Пом'якшити конфліктну ситуацію і негайно припинити використання сили проти свого народу. Настійно закликаємо припинити насильство і поважати основні свободи, права людини і громадян, в тому числі свободу слова, ЗМІ, зборів і журналістики.

Негайно звільнити всіх затриманих демонстрантів, припинити подальше переслідування

Негайно розпочати діалог з народом Білорусі. Прислухатися до голосу свого народу і дозволити йому вільно говорити. Грунтуючись на досвіді наших власних товариств і особистому досвіді, ми закликаємо до круглого столу національного примирення з представниками уряду та громадянського суспільства. Це був би хороший крок до початку справжнього національного діалогу. Ми твердо переконані в тому, що діалог - це завжди найкращий спосіб сприяти соціальному розвитку.

Якщо влада Білорусі виконають ці умови, двері для співпраці з міжнародним співтовариством можна буде залишити відкритими. Ізоляція не є шляхом до благополуччя і розвитку будь-якої нації. Ми готові запропонувати свої посередницькі послуги в Білорусі для досягнення мирного вирішення і зміцнення незалежності і суверенітету країни ", - йдеться в заяві чотирьох президентів.