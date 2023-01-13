Польща та Литва ініціюють санкції ЄС проти ядерного сектора росії

Польща та Литва хочуть, щоб Європейський Союз запровадив санкційні обмеження щодо ядерного сектору росії в рамках нового пакету санкцій у зв'язку із вторгненням рф в Україну.
Як повідомляє Reuters, про це заявили у п'ятницю, 13 січня, високопоставлені дипломати двох країн ЄС.
Як повідомляє Reuters, про це заявили у п'ятницю, 13 січня, високопоставлені дипломати двох країн ЄС.
Литва та Польща пропонують включити до наступного пакету санкційні обмеження проти російської державної атомної енергетичної компанії "Росатом". Раніше цей крок блокувався, зокрема, Угорщиною.
Пропозиція про санкції передбачає як перший крок внесення "Росатому" та/або його керівництва до "чорного списку".
Надалі очікується, що це має призвести до згортання співробітництва в ЄС із російською атомною галуззю. Високопоставлені дипломати заявили, що вони також спробують покінчити з торгівлею алмазами Бельгії з росією за допомогою нових санкцій ЄС, а також розширення заборон на торгівлю товарами, які можуть бути використані у військових цілях.
Також дипломати зазначили, що вважають за необхідне включити в санкційний пакет обмеження щодо білорусі, яка, за їхніми словами, допомагає москві обходити деякі введені санкції.
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