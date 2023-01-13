Польща та Литва ініціюють санкції ЄС проти ядерного сектора росії

17:36 13 січня Київ, Україна

Польща та Литва хочуть, щоб Європейський Союз запровадив санкційні обмеження щодо ядерного сектору росії в рамках нового пакету санкцій у зв'язку із вторгненням рф в Україну.



Як повідомляє Reuters, про це заявили у п'ятницю, 13 січня, високопоставлені дипломати двох країн ЄС.

"Все важче досягти необхідної одностайності в ЄС для нових санкцій. Проте ми запропонуємо новий амбітний пакет", - сказав один із дипломатів.

Литва та Польща пропонують включити до наступного пакету санкційні обмеження проти російської державної атомної енергетичної компанії "Росатом" . Раніше цей крок блокувався, зокрема, Угорщиною.

"Ви почуваєтеся комфортно з таким партнером? Який вторгається в сусідню країну, водночас будуючи вашу атомну електростанцію?", - запитав високопоставлений український дипломат, який був присутній на тій самій зустрічі у п'ятницю з дипломатами ЄС у Брюсселі.

Пропозиція про санкції передбачає як перший крок внесення "Росатому" та/або його керівництва до "чорного списку".

Надалі очікується, що це має призвести до згортання співробітництва в ЄС із російською атомною галуззю. Високопоставлені дипломати заявили, що вони також спробують покінчити з торгівлею алмазами Бельгії з росією за допомогою нових санкцій ЄС, а також розширення заборон на торгівлю товарами, які можуть бути використані у військових цілях.

Також дипломати зазначили, що вважають за необхідне включити в санкційний пакет обмеження щодо білорусі, яка, за їхніми словами, допомагає москві обходити деякі введені санкції.