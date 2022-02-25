Польща та Чехія закривають повітряний простір для російських літаків

18:33 25 лютий Київ, Україна

Польща закриє свій повітряний простір для російських літаків. Про це на Twitter написав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Я розпорядився підготувати ухвалу Ради міністрів, яка призведе до закриття повітряного простору для російських авіакомпаній", - розповів прем'єр.

Чехія також закриває повітряний простір для всіх російських перевізників із півночі, заявив міністр транспорту Мартін Купка.

«Це стосуватиметься всіх російських авіакомпаній. Вони не приземляться у Празі чи Карлових Варах”, - додав Купка.

Нагадаємо, напередодні Велика Британія закрила свій повітряний простір для російських літаків.



Обмеження набули чинності негайно, і діятимуть як мінімум до 23 травня 2022 року.

Очікується, що такі обмеження будуть запроваджені й іншими державами; можливе схвалення подібних санкцій усім Євросоюзом.