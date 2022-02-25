Польща та Чехія закривають повітряний простір для російських літаків

18:33 25 лютий Київ, Україна

Польща закриє свій повітряний простір для російських літаків. Про це на Twitter написав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
"Я розпорядився підготувати ухвалу Ради міністрів, яка призведе до закриття повітряного простору для російських авіакомпаній", - розповів прем'єр.
Чехія також закриває повітряний простір для всіх російських перевізників із півночі, заявив міністр транспорту Мартін Купка.
«Це стосуватиметься всіх російських авіакомпаній. Вони не приземляться у Празі чи Карлових Варах”, - додав Купка.
Нагадаємо, напередодні Велика Британія закрила свій повітряний простір для російських літаків.

Обмеження набули чинності негайно, і діятимуть як мінімум до 23 травня 2022 року.
Очікується, що такі обмеження будуть запроваджені й іншими державами; можливе схвалення подібних санкцій усім Євросоюзом.