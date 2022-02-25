Польща та Чехія закривають повітряний простір для російських літаків

Польща закриє свій повітряний простір для російських літаків. Про це на Twitter написав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Чехія також закриває повітряний простір для всіх російських перевізників із півночі, заявив міністр транспорту Мартін Купка.
Нагадаємо, напередодні Велика Британія закрила свій повітряний простір для російських літаків.
Обмеження набули чинності негайно, і діятимуть як мінімум до 23 травня 2022 року.
Очікується, що такі обмеження будуть запроваджені й іншими державами; можливе схвалення подібних санкцій усім Євросоюзом.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі