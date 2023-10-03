Польща та Чехія запровадять контроль на кордоні зі Словаччиною

18:04 03 жовтня Київ, Україна

З 4 жовтня Польща та Чехія запроваджують тимчасовий контроль на кордоні зі Словаччиною у рамках боротьби з нелегальною міграцією. Глава МВС Польщі Маріуш Камінський заявив, що контроль проводитиметься на в'їзді до Польщі і діятиме щонайменше 10 днів.



Про це повідомляє РАР.



За потреби термін може бути продовжений на 20 днів, але не більше ніж на два місяці.



Влада Польщі також проінформувала про цю міру сусідні країни, включаючи Словаччину, Чехію, Німеччину та Австрію.



Цей захід вживається після того, як польські прикордонники за останні тижні виявили понад 550 нелегальних мігрантів поблизу кордону зі Словаччиною.



Глава МВС Чехії Віт Ракушан також оголосив про запровадження аналогічного тимчасового прикордонного контролю, який діятиме до 13 жовтня, але може бути продовжений у разі потреби.



Контроль проводитиметься вибірково по всій довжині кордону зі Словаччиною з метою боротьби з контрабандистами та нелегальними мігрантами.