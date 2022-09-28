Польща та Болгарія закликають своїх громадян негайно виїхати з Росії

Польща рекомендувала своїм громадянам залишити Росію. Таку заяву зробив МЗС країни. Відомство попередило, що «у разі погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів та інших непередбачуваних подій» евакуація з Росії може бути утруднена або навіть неможлива через відсутність авіасполучення.
МЗС Польщі вказує, що прямого авіасполучення з росією зараз немає, кількість польських дипломатів у країні скорочено — через це можуть виникнути проблеми з наданням допомоги польським громадянам, зокрема, з їхньою евакуацією у разі закриття російських кордонів.
Трохи раніше із такою ж заявою виступило МЗС Болгарії. Там громадян попросили залишити росію в терміновому порядку через «обстановку, що ускладнилася». Тим, хто все ж таки залишається, рекомендували уникати місць масового скупчення людей і проявляти підвищену пильність, уважно стежити за тим, як розвиватиметься ситуація і бути на зв'язку з посольством у Москві та генконсульством у Петербурзі.
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