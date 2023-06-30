Польща хоче розмістити у себе американські ядерні боєголовки

Польща хоче розмістити у себе американську ядерну зброю у відповідь на розміщення російської у білорусі, заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький.
Про це повідомляє Polsat News у п'ятницю, 30 червня.
Він наголосив, що остаточне рішення залежатиме від американської сторони, але заявив, що Польща «готова до швидких дій щодо цього».
Nuclear Sharing – це програма НАТО, яка є частиною політики Північноатлантичного альянсу в галузі ядерного стримування. Вона передбачає надання американських ядерних боєголовок членам блоку, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року американське ЯО в рамках програми Nuclear Sharing знаходиться у Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах та Туреччині.
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