Польща хоче розмістити у себе американські ядерні боєголовки

18:15 30 червня Київ, Україна

Польща хоче розмістити у себе американську ядерну зброю у відповідь на розміщення російської у білорусі, заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький.

Про це повідомляє Polsat News у п'ятницю, 30 червня.

"У зв'язку з тим, що росія має намір розмістити тактичну ядерну зброю в білорусі, ми ще наполегливіше закликаємо весь НАТО дозволити нам взяти участь у програмі Nuclear Sharing", - сказав прем'єр-міністр.

Він наголосив, що остаточне рішення залежатиме від американської сторони, але заявив, що Польща «готова до швидких дій щодо цього».

"Ми не хочемо сидіти склавши руки, поки путін нагнітає всілякі погрози", - додав Моравецький.

Nuclear Sharing – це програма НАТО, яка є частиною політики Північноатлантичного альянсу в галузі ядерного стримування. Вона передбачає надання американських ядерних боєголовок членам блоку, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року американське ЯО в рамках програми Nuclear Sharing знаходиться у Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах та Туреччині.