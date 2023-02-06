Польща хоче одноголосного рішення західних партнерів на Мюнхенській конференції про передачу винищувачів

Польща виступає за те, щоб на Мюнхенській безпековій конференції західні лідери не просто обговорили можливість надання Україні винищувачів, а ухвалили одностайне рішення з цього питання. Польща не хоче діяти окремо.
Про це в інтерв'ю газеті Frankfurter Rundschau посол Польщі у Німеччині Даріуш Павло, повідомляє Польське радіо.
Про це в інтерв'ю газеті Frankfurter Rundschau посол Польщі у Німеччині Даріуш Павло, повідомляє Польське радіо.
Дипломат зазначав, що влада Польщі запропонувала главам держав та урядів, які зберуться на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 17-19 лютого, не лише обговорити це питання, а й ухвалити рішення.
Він також наголосив, що польська сторона "завжди готова до двосторонніх розмов із Німеччиною".
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