Польща хоче одноголосного рішення західних партнерів на Мюнхенській конференції про передачу винищувачів

18:14 06 лютого Київ, Україна

Польща виступає за те, щоб на Мюнхенській безпековій конференції західні лідери не просто обговорили можливість надання Україні винищувачів, а ухвалили одностайне рішення з цього питання. Польща не хоче діяти окремо.



Про це в інтерв'ю газеті Frankfurter Rundschau посол Польщі у Німеччині Даріуш Павло, повідомляє Польське радіо.

"Що стосується винищувачів, то Польща хоче ухвалити рішення щодо винищувачів разом із союзниками. Ми вважаємо, що таке рішення має бути прийняте західними союзниками одноголосно. На нашу думку, різні можливості консультації слід використовувати якнайшвидше. Політика коливань та зволікань, як це було з танком Leopard 2, є контрпродуктивною.. У нас є приказка: швидко даєш – двічі даєш”, – сказав він.

Дипломат зазначав, що влада Польщі запропонувала главам держав та урядів, які зберуться на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 17-19 лютого, не лише обговорити це питання, а й ухвалити рішення.

"Ми віримо, що президент Польщі Дуда, президент Франції Макрон і канцлер Шольц могли зустрітися там у формулі Веймарського трикутника, щоб показати, що найважливіші європейські прихильники України солідарні", - сказав Павло.

Він також наголосив, що польська сторона "завжди готова до двосторонніх розмов із Німеччиною".