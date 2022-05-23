Польща готова віддати Україні надлишки вакцин від коронавірусу

Безглуздо зберігати зайві запаси COVID-вакцини, якщо навколо буде невакцинований світ. Тим більше якщо термін її зберігання обмежений. Це прекрасно розуміє наш сусід - Польща. Як стало відомо, в своїй заяві глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі, урядовий уповноважений з питань реалізації Національної програми щеплень Міхал Дворчік запевнив, що влада Польщі передасть Україні надлишки вакцин від коронавірусу, якщо вони будуть.
У Варшаві підтвердили, що переговори з українською стороною тривають, але деталей поки немає.
Напередодні глава представництва України в ЄС Микола Точицький повідомив, що Україна веде переговори з Польщею, яка може стати посередником в отриманні COVID-вакцини від Євросоюзу.
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