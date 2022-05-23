Польща готова віддати Україні надлишки вакцин від коронавірусу

13:43 22 грудня Киев, Украина

Безглуздо зберігати зайві запаси COVID-вакцини, якщо навколо буде невакцинований світ. Тим більше якщо термін її зберігання обмежений. Це прекрасно розуміє наш сусід - Польща. Як стало відомо, в своїй заяві глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі, урядовий уповноважений з питань реалізації Національної програми щеплень Міхал Дворчік запевнив, що влада Польщі передасть Україні надлишки вакцин від коронавірусу, якщо вони будуть.

"Ми задекларували, що якщо будемо мати надлишок вакцини, то будемо розглядати можливість її передачі третім країнам, зокрема, Україні", - повідомив Дворчік.

У Варшаві підтвердили, що переговори з українською стороною тривають, але деталей поки немає.

Напередодні глава представництва України в ЄС Микола Точицький повідомив, що Україна веде переговори з Польщею, яка може стати посередником в отриманні COVID-вакцини від Євросоюзу.