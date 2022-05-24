Польща добудує паркан на кордоні з білоруссю вже до кінця червня

18:56 24 травня Киев, Украина

Стіну на кордоні з білоруссю, яка не дозволить нелегальним мігрантам в'їжджати до Польщі, мають побудувати до кінця червня разом із технічною трасою.





За його словами, такі бар'єри значно ускладнюють порушення кордону. Він зазначив, що вже зараз кількість мігрантів, які намагаються перейти кордон, знизилася порівняно з осінню минулого року. Якубашек додав, що здебільшого мігранти прибувають до білорусі з росії. За його словами, їхній шлях до кордону займає близько тижня. Польські прикордонники вважають, що безпосередньо на кордоні знаходяться кілька сотень мігрантів, а в Гродно — близько тисячі людей.



Нагадаємо, Польща будує вздовж кордону з білоруссю 180-кілометрову огорожу. На інших ділянках кордон проходить по річках. Передбачається, що загорожа матиме висоту 5,5 метрів, а також дротяний навіс. Крім того, його обладнають камерами та електронними датчиками, які дозволять фіксувати наближення до бар'єру.



У свою чергу, електронний бар'єр має бути готовий у вересні та жовтні, повідомив начальник Підляського прикордонного загону генерал Анджей Якубашек, передає Polsat News.За його словами, такі бар'єри значно ускладнюють порушення кордону. Він зазначив, що вже зараз кількість мігрантів, які намагаються перейти кордон, знизилася порівняно з осінню минулого року. Якубашек додав, що здебільшого мігранти прибувають до білорусі з росії. За його словами, їхній шлях до кордону займає близько тижня. Польські прикордонники вважають, що безпосередньо на кордоні знаходяться кілька сотень мігрантів, а в Гродно — близько тисячі людей.Нагадаємо, Польща будує вздовж кордону з білоруссю 180-кілометрову огорожу. На інших ділянках кордон проходить по річках. Передбачається, що загорожа матиме висоту 5,5 метрів, а також дротяний навіс. Крім того, його обладнають камерами та електронними датчиками, які дозволять фіксувати наближення до бар'єру.

А нам би бетонну стіну та рів із крокодилами на кордоні з рашкою...