Польща достроково відмовляється від російського газу

11:16 23 травня Київ, Україна

Польща передчасно розірвала угоду про постачання газу з росії, хоча термін її дії закінчувався наприкінці 2022 року.

Про це повідомляє віцепрем'єр Польщі Яцек Сасін.



У Польщі заявили про вирішення проблеми з газом після припинення постачання з рф.

"У нашій країні ми найкраще підготовлені до цієї газової кризи в Європі", - зазначив в ефірі місцевого телебачення віцепрем'єр Польщі Яцек Сасін.



За словами Сасіна, польські газові сховища заповнені на 84%, тоді як середній європейський показник зараз становить приблизно 30%.



Віцепрем'єр Польщі додав, що "нестачу російського газу вдалося покрити імпортом з інших напрямків". Так, 1 травня було відкрито газотранспортну зв'язку з Литвою, з портом Клайпеди, де у розпорядженні Польщі 2 млрд кубометрів газу на рік.