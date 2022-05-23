Польща достроково відмовляється від російського газу

Польща передчасно розірвала угоду про постачання газу з росії, хоча термін її дії закінчувався наприкінці 2022 року.
Про це повідомляє віцепрем'єр Польщі Яцек Сасін.
У Польщі заявили про вирішення проблеми з газом після припинення постачання з рф.
У Польщі заявили про вирішення проблеми з газом після припинення постачання з рф.
За словами Сасіна, польські газові сховища заповнені на 84%, тоді як середній європейський показник зараз становить приблизно 30%.
Віцепрем'єр Польщі додав, що "нестачу російського газу вдалося покрити імпортом з інших напрямків". Так, 1 травня було відкрито газотранспортну зв'язку з Литвою, з портом Клайпеди, де у розпорядженні Польщі 2 млрд кубометрів газу на рік.
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