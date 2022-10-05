Польща домовляється з Америкою про спільне використання ядерної зброї



Таким чином планується протидіяти зростаючим загрозам з боку росії.



Про це заявив президент Анджей Дуда, повідомляє Gazeta Polska у середу, 5 жовтня.

"Перша проблема полягає в тому, що ми не маємо ядерної зброї. Немає жодних ознак того, що ми, Польща, отримаємо її в наші руки в найближчому майбутньому". Завжди є потенційна можливість взяти участь у програмі спільного використання ядерного озброєння. Ми говорили з американськими лідерами про те, чи Сполучені Штати розглядають таку можливість. Тема відкрита", - наголосив глава польської держави.