Польща домовляється з Америкою про спільне використання ядерної зброї

Польща домовляється зі Сполученими Штатами щодо участі у програмі спільного використання ядерного озброєння.
Таким чином планується протидіяти зростаючим загрозам з боку росії.
Про це заявив президент Анджей Дуда, повідомляє Gazeta Polska у середу, 5 жовтня.
Зазначимо, що програма спільного використання ядерної зброї є частиною політики ядерного стримування НАТО. Вона дозволяє країнам-членам, які не мають такої зброї, брати участь у плануванні її використання.
Програма не розширює групу країн, які мають ядерну зброю. Зокрема, в НАТО нині три країни мають таке озброєння – США, Великобританія та Франція. Проте лише Вашингтон надає свою зброю іншим державам у рамках програми.
Країни-учасниці проводять консультації та приймають спільні рішення щодо політики стосовно ядерної зброї. Також вони отримують технічне обладнання – літаки, здатні нести ядерну зброю – необхідну для використання ядерної зброї, та зберігають ядерну зброю на своїй території.
Програма не розширює групу країн, які мають ядерну зброю. Зокрема, в НАТО нині три країни мають таке озброєння – США, Великобританія та Франція. Проте лише Вашингтон надає свою зброю іншим державам у рамках програми.
Країни-учасниці проводять консультації та приймають спільні рішення щодо політики стосовно ядерної зброї. Також вони отримують технічне обладнання – літаки, здатні нести ядерну зброю – необхідну для використання ядерної зброї, та зберігають ядерну зброю на своїй території.
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