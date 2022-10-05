Польща домовляється з Америкою про спільне використання ядерної зброї

14:04 05 жовтня Київ, Україна

Польща домовляється зі Сполученими Штатами щодо участі у програмі спільного використання ядерного озброєння.


Таким чином планується протидіяти зростаючим загрозам з боку росії.

Про це заявив президент Анджей Дуда, повідомляє Gazeta Polska у середу, 5 жовтня.
 
"Перша проблема полягає в тому, що ми не маємо ядерної зброї. Немає жодних ознак того, що ми, Польща, отримаємо її в наші руки в найближчому майбутньому". Завжди є потенційна можливість взяти участь у програмі спільного використання ядерного озброєння. Ми говорили з американськими лідерами про те, чи Сполучені Штати розглядають таку можливість. Тема відкрита", - наголосив глава польської держави.
 
Зазначимо, що програма спільного використання ядерної зброї є частиною політики ядерного стримування НАТО. Вона дозволяє країнам-членам, які не мають такої зброї, брати участь у плануванні її використання.

Програма не розширює групу країн, які мають ядерну зброю. Зокрема, в НАТО нині три країни мають таке озброєння – США, Великобританія та Франція. Проте лише Вашингтон надає свою зброю іншим державам у рамках програми.

Країни-учасниці проводять консультації та приймають спільні рішення щодо політики стосовно ядерної зброї. Також вони отримують технічне обладнання – літаки, здатні нести ядерну зброю – необхідну для використання ядерної зброї, та зберігають ядерну зброю на своїй території.