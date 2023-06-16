Польща проситиме посилити санкції ЄС проти білорусі

10:30 01 червня Київ, Україна

Зважаючи на недавні дії режиму лукашенка, Польща ввела додаткові санкції щодо білорусі. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про те, що він клопотатиме про посилення санкцій ЄС проти білорусі на Європейській раді.

Про це повідомляє Polskieradio 24.

"На Європейській раді я також клопотатиму про посилення санкцій щодо білорусі, адже ми чітко бачимо, як сильно білорусь залежить від росії. Ми відчуваємо це у тій штучній міграційній атаці, від якої ми захистилися", - заявив Моравецький на пресконференції після зустрічі з прем'єром Нідерландів Марком Рютте.

Він зазначив, що білорусь використовується росією для обходу санкцій.

"Тому Польща намагається дуже скрупульозно не тільки дотримуватися цих санкцій, а й зміцнювати їх, усувати лазівки. Це важливо, щоб росія якнайглибше відчувала вплив санкцій на її економіку — а поки що відчуває надто слабо», - сказав прем'єр-міністр Польщі.

Тому, продовжив Моравецький, Польща та ще кілька країн ведуть переговори щодо посилення санкцій проти білорусі.

"Звичайно, вирішальне значення мають дії всього Євросоюзу.. <…> Я порушу це питання на наступній Європейській раді через кілька тижнів. З одного боку, це буде посилення механізмів зміцнення санкційних пакетів, а з іншого — сигнал для всіх, хто хоче близько співпрацювати з кремлем, що це цього не варте», — сказав прем'єр Польщі.