Польща проситиме посилити санкції ЄС проти білорусі

10:30 01 червня Київ, Україна

Зважаючи на недавні дії режиму лукашенка, Польща ввела додаткові санкції щодо білорусі. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про те, що він клопотатиме про посилення санкцій ЄС проти білорусі на Європейській раді.
 
Про це повідомляє Polskieradio 24.
"На Європейській раді я також клопотатиму про посилення санкцій щодо білорусі, адже ми чітко бачимо, як сильно білорусь залежить від росії. Ми відчуваємо це у тій штучній міграційній атаці, від якої ми захистилися", - заявив Моравецький на пресконференції після зустрічі з прем'єром Нідерландів Марком Рютте.
Він зазначив, що білорусь використовується росією для обходу санкцій.
"Тому Польща намагається дуже скрупульозно не тільки дотримуватися цих санкцій, а й зміцнювати їх, усувати лазівки. Це важливо, щоб росія якнайглибше відчувала вплив санкцій на її економіку — а поки що відчуває надто слабо», - сказав прем'єр-міністр Польщі.
Тому, продовжив Моравецький, Польща та ще кілька країн ведуть переговори щодо посилення санкцій проти білорусі.
"Звичайно, вирішальне значення мають дії всього Євросоюзу.. <…> Я порушу це питання на наступній Європейській раді через кілька тижнів. З одного боку, це буде посилення механізмів зміцнення санкційних пакетів, а з іншого — сигнал для всіх, хто хоче близько співпрацювати з кремлем, що це цього не варте», — сказав прем'єр Польщі.
Нагадаємо, у понеділок МВС Польщі оголосило про внесення до списку санкцій 365 представників режиму лукашенка. Це стало відповіддю на рішення верховного суду білорусі залишити чинним вирок журналісту та діячеві польської меншини Анджею Почобуту — 8 років позбавлення волі.