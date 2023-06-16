Польща проситиме посилити санкції ЄС проти білорусі

Зважаючи на недавні дії режиму лукашенка, Польща ввела додаткові санкції щодо білорусі. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про те, що він клопотатиме про посилення санкцій ЄС проти білорусі на Європейській раді.
Про це повідомляє Polskieradio 24.
Він зазначив, що білорусь використовується росією для обходу санкцій.
Тому, продовжив Моравецький, Польща та ще кілька країн ведуть переговори щодо посилення санкцій проти білорусі.
Нагадаємо, у понеділок МВС Польщі оголосило про внесення до списку санкцій 365 представників режиму лукашенка. Це стало відповіддю на рішення верховного суду білорусі залишити чинним вирок журналісту та діячеві польської меншини Анджею Почобуту — 8 років позбавлення волі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі