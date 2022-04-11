Половина жителів Карабаху покинула свої будинки

12:16 14 листопада Київ, Україна

Через військовий конфлікт в Нагірному Карабаху знову постраждало мирне населення. За даними, що надійшли від агентства Радіо Свобода, уряд Вірменії називає кількість біженців з охопленої війною зони. Так, територію Нагірного Карабаху і територію прилеглих районів Азербайджану покинули близько 90 тисяч осіб.

Відзначається, що населення Карабаху до активізації бойових дій становило близько 150 тисяч осіб. Більша частина жителів покинула Степанакерт ще до підписання угоди про перемир'я з 10 листопада. Після її підписання тисячі етнічних вірмен стали залишати райони, які повинні перейти під контроль Азербайджану.

У той самий час мер Степанакерта Артур Саргсян заявив, що від 20 до 30% населення міста повернулися після припинення бойових дій.

Відповідно до угоди, Вірменія повинна передати Азербайджану низку територій.

Так, до 15 листопада повинен бути переданий Кельбаджарський район, до 20 листопада - Агдамський район, а до 1 грудня - Лачинський район.

При цьому буде створено Лачинський коридор (шириною 5 км), який буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не буде зачіпати місто Шушу.