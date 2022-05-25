Половина радників президента Чехії відмовилися від цього статусу

Від статусу радника президента Чехії Мілоша Земана вирішила відмовитись половина команди.
Про це повідомляє iDnes.
В останні дні команду Земана залишили колишній голова Центробанку Іржі Руснок, президент Спілки міст та муніципалітетів Франтішек Лукл, голова Торгово-промислової палати Володимир Длоугий, президент Конфедерації промисловості та транспорту Ярослав Ханак, а також колишній голова профспілок Ярослав Заваділ.
Як зазначає видання, "у одних вичерпався терпець, інші незадоволені рішеннями президента, треті не хочуть витрачати час".
Команда радників збирається раз на місяць у Замку у Лані.
У ній залишилися канцлер Вратислав Мінар, головний радник Земана Мартін Неєдли, колишній міністр сільського господарства Мирослав Томан та колишній міністр юстиції Марі Бенешова. Останній із радників, посол у США Хайнек Кмонічек, через свою посаду не бере участі у зустрічах.
Раніше, довгий час Мілош Земан вважався проросійським главою країни-члена ЄС і називав путіна своїм другом.
Втім, після початку російсько-української війни він піддав різкій критиці дії росії, а згодом заявив, що путінські ілюзії про могутність російської армії і самої росії зараз виглядають кумедними.
В останні дні команду Земана залишили колишній голова Центробанку Іржі Руснок, президент Спілки міст та муніципалітетів Франтішек Лукл, голова Торгово-промислової палати Володимир Длоугий, президент Конфедерації промисловості та транспорту Ярослав Ханак, а також колишній голова профспілок Ярослав Заваділ.
Як зазначає видання, "у одних вичерпався терпець, інші незадоволені рішеннями президента, треті не хочуть витрачати час".
Команда радників збирається раз на місяць у Замку у Лані.
У ній залишилися канцлер Вратислав Мінар, головний радник Земана Мартін Неєдли, колишній міністр сільського господарства Мирослав Томан та колишній міністр юстиції Марі Бенешова. Останній із радників, посол у США Хайнек Кмонічек, через свою посаду не бере участі у зустрічах.
Раніше, довгий час Мілош Земан вважався проросійським главою країни-члена ЄС і називав путіна своїм другом.
Втім, після початку російсько-української війни він піддав різкій критиці дії росії, а згодом заявив, що путінські ілюзії про могутність російської армії і самої росії зараз виглядають кумедними.
При цьому рівень оцінки чехами роботи свого президента Мілоша Земана виявився рекордно низьким. За даними опитування від Kantar CZ, роботою президента задоволено лише 20% чехів.
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