Половина Молдови залишилася без світла – прем'єр-міністр

17:30 23 листопада Київ, Україна

У зв'язку з російською атакою по енергетичній інфраструктурі України 23 листопада, у Молдові також виникли проблеми з електрикою.



Половина країни залишилася без світла. Про це повідомляє прем'єр-міністр Молдови Андрій Спіну.

"Масове відключення електроенергії у Молдові після сьогоднішньої російської атаки на українську енергетичну інфраструктуру", - зазначив він.