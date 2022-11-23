Половина Молдови залишилася без світла – прем'єр-міністр

17:30 23 листопада Київ, Україна

У зв'язку з російською атакою по енергетичній інфраструктурі України 23 листопада, у Молдові також виникли проблеми з електрикою.

Половина країни залишилася без світла. Про це повідомляє прем'єр-міністр Молдови Андрій Спіну.
 
"Масове відключення електроенергії у Молдові після сьогоднішньої російської атаки на українську енергетичну інфраструктуру", - зазначив він.

За словами прем’єра, комунальники вже вирішують проблему.

Нагадаємо, раніше, 15 листопада, в Молдові частково зникло світло після атаки рф по Україні.