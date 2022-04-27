Половина кінотеатрів Росії може закритися в найближчі 2 місяці

21:52 27 квітня Київ, Україна

В Асоціації власників кінотеатрів розповіли про стан справ на російському ринку кінопоказу. Згідно з інформацією через вторгнення Росії в Україну та відмову іноземних кінокомпаній від співпраці з РФ, виручки кінотеатрів може впасти на більш ніж 80% і призвести до закриття мінімум 50% кінозалів.

В асоціації додали, що останні події «драматично змінили індустрію російського кінопрокату».

Кампанія з порятунку кінотеатрів шляхом показу індійського і корейського кіно, а також радянських картин не здатні повернути масового глядача в кінотеатри.. Спільно ці заходи не зможуть компенсувати навіть 10% втраченої виручки галузі.

За підсумками року, за прогнозами асоціації, сукупний збиток кінотеатрів може становити не менше 11,1 млрд. рублів, протягом перших п'яти місяців він складе 6,2 млрд. рублів.



При цьому в російських кінотеатрах вже стали проводити неофіційні покази зарубіжних кінострічок.. Серед них — «Бетмен», «Не дивіться нагору» та мультфільм «Я червонію».

21 квітня у московському кінотеатрі WIP глядачам показали «Бетмена» Метта Рівза, скачаного з торрента, повідомляє Esquire.. Наступним етапом, зважаючи на все, стане публічне переказ голлівудських фільмів у російських кінотеатрах.