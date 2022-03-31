Половина із 20 найбагатших росіян не потрапили під західні санкції - Bloomberg

12:44 31 березня Київ, Україна

Рівно половина з 20 найбагатших росіян не зазнали західних санкцій у зв'язку з «військовою операцією» в Україні, пише Bloomberg за підсумками аналізу обмежувальних заходів, запроваджених Євросоюзом, США та Великобританією.



За підрахунками видання, Великобританія запровадила санкції проти 10 із них, ЄС – проти дев'яти, а США – лише чотирьох. Лише троє з двадцятки увійшли до всіх трьох санкційних списків. Із п'ятірки найбагатших російських бізнесменів під санкції потрапив лише один — Олексій Мордашов, а решта — Володимир Потанін, Леонід Міхельсон, Володимир Лісін та Вагіт Алекперов — цієї долі уникли.



Експерти із санкцій у розмові з Bloomberg кажуть, що рішення не піддавати санкціям деяких із найбагатших росіян частково пов'язані з тим, що вони володіють критичними частками у великих енергетичних, металургійних та мінеральних компаніях. «Є причини переслідувати деяких олігархів, а є причини тримати деяких із них у стані невизначеності, — зазначив Джон Сміт, колишній глава санкційного підрозділу в Управлінні контролю за іноземними активами (OFAC) у Мінфіні США. — Ця [відмова вводити санкції] може бути пов'язана з тим, що вважається, що вони [мільярдери] не близькі до прийняття рішень у кремлі, або з тим, що їх важко піддати санкціям і уряди хочуть розробити план перед тим, як натиснути на спусковий гачок».



Як зазначає Bloomberg, США зробили урок з досвіду 2018 року, коли санкції проти мільярдера Олега Дерипаски призвели до різкого зростання цін на алюміній.



Аналіз видання також показав, що санкції США, Великобританії та ЄС мають разючі відмінності. США ввели обмежувальні заходи щодо 852 осіб, ЄС — 775, а Великобританія — 982. Але багато санкцій не перетинаються: 550 осіб зазнали і британських, і європейських санкцій, а ось точок дотику до санкцій США набагато менше, зазначає Bloomberg.



Навіть експерти, пише видання, «насилу розплутують нитки» і кажуть, що розбіжності в обмежувальних заходах, прийнятих Великою Британією, ЄС та США, можуть підірвати ефективність санкцій. «Я напевно не бачу закономірності [у санкціях]. Я все ще не вважаю, що політики [що вводили санкції] дотримувалися єдиної стратегії, хоча вони стверджували, що між ними є координація», — зазначає експерт із санкцій Джордж Волошин.