Повна безкарність: Путін підписав закон про недоторканність експрезидентів

22:15 22 грудня Київ, Україна

Підписаний главою Російської Федерації Володимиром Путіним закон розширює гарантії недоторканності для колишніх президентів країни, тепер притягнути їх до відповідальності буде практично неможливо.



Зараз закон фактично поширюється лише на одну людину - Дмитра Медведєва.



Про це повідомляє Офіційний інтернет-портал правової інформації РФ 22 грудня.



Відповідно до закону, щоб притягнути колишнього президента до відповідальності, Держдума повинна пред'явити йому звинувачення в державній зраді або іншому тяжкому злочині. Законність цих звинувачень повинні підтвердити Верховний і Конституційний суди, і тільки після цього Рада Федерації зможе прийняти відповідне рішення.



Відзначається, що експрезидента не можна притягнути до адміністративної або кримінальної відповідальності, а також затримати, заарештувати, допитати або обшукати. Досі гарантії недоторканності президента поширювалися тільки на ті діяння, які він скоїв у період свого правління, а звинувачення міг висунути Слідчий комітет Росії.



Недоторканність колишнього президента поширюється на його житло, автомобілі, засоби зв'язку, документи, багаж та інше.



У Держдумі новий закон пояснювали необхідністю забезпечити "конституційну гарантію незалежності" діяльності президента.