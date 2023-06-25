Полк Калиновського, на тлі метежу в Росії, закликає білорусів до активних дій

18:16 24 червня Київ, Україна

Білоруський полк Калиновського виступив із закликом до народу країни до активних дій. Цей добровольчий підрозділ, що входить до складу Збройних Сил України, звернувся до білоруського народу, наголосивши, що настав час для білорусів боротися за свою свободу.

Представник полку заявив: "Я звертаюся до всіх білоруських військовослужбовців: не беріть участі у внутрішньому конфлікті у Росії. Це громадянська війна, яка не стосується нас. Для білорусів важливим є інше - настає час, коли перед вами виникне вибір: виконувати злочинний наказ або дотримуватися присяги, яку ви дали на вірність білоруському народу. У Білорусі у нас є резерв, що включає активних і відставних військових, а також звичайних громадян, які прагнуть звільнити Білорусь від диктатури та окупації».

Водночас лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська також закликала закрити кордон із російською федерацією та вигнати російські війська з країни силами білоруської армії.