08:00 07 жовтня Київ, Україна

У міноборони білорусі заявили, що війська країни спільно з армією росії "готові захищати союзну державу".



Про це у четвер, 6 жовтня, міністр оборони білорусі Віктор Хренін заявив на брифінгу, пишуть білоруські ЗМІ.



Хренін заявив, що нібито Захід на території України готує збройні угруповання, метою яких є "повалення влади у білорусі".

"Не можна виключити появи реальної загрози розпалювання у білорусі внутрішнього конфлікту з подальшим зовнішнім втручанням у його вирішення з боку Заходу, з території Польщі, Литви, Латвії та України", - заявив міністр.

За його словами, за таких умов політика білорусі націлена на "протистояння сучасним військовим загрозам".