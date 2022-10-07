Політика білорусі націлена на "протистояння сучасним військовим загрозам"
08:00 07 жовтня Київ, Україна
У міноборони білорусі заявили, що війська країни спільно з армією росії "готові захищати союзну державу".
Про це у четвер, 6 жовтня, міністр оборони білорусі Віктор Хренін заявив на брифінгу, пишуть білоруські ЗМІ.
Хренін заявив, що нібито Захід на території України готує збройні угруповання, метою яких є "повалення влади у білорусі".
"Не можна виключити появи реальної загрози розпалювання у білорусі внутрішнього конфлікту з подальшим зовнішнім втручанням у його вирішення з боку Заходу, з території Польщі, Литви, Латвії та України", - заявив міністр.
За його словами, за таких умов політика білорусі націлена на "протистояння сучасним військовим загрозам".
"Регіональне угруповання військ і сил білорусі та росії готове до розгортання та виконання завдань із збройного захисту союзної держави. Органами військового управління всіх рівнів на системній основі проводиться всебічний аналіз обстановки, що складається, на наших кордонах. Також виробляються варіанти адекватного реагування на її зміни", - заявив Хренін.
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