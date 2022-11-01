Поліція Південної Кореї визнала помилки, які призвели до загибелі людей на Хелловін

14:56 01 листопада Київ, Україна

У Південній Кореї поліція визнала свої помилки під час спроб відреагувати на тисняву, що виникла в натовпі в Сеулі під час святкування Хелловіна і призвела до загибелі понад 150 людей.



Про це повідомляє ВВС.



На тлі зростання закликів до відповідальності начальник південнокорейської поліції Юн Хі Гін сказав, що відчуває "безмежну відповідальність за громадську безпеку" через трагедію. Він пообіцяв провести повне розслідування інциденту.

"Начальник поліції Південної Кореї заявив, що їхня екстрена реакція на тисняву в Ітхевоні була "неадекватною" — це перше визнання офіційних осіб у тому, що вони не зробили достатньо, щоб запобігти трагедії", — йдеться у повідомленні.

Юн сказав, що поліція отримала численні дзвінки ще до інциденту із попередженням про серйозність ситуації, проте не відреагувала належним чином. Поліція Сеула повідомила ВВС, що перший дзвінок на номер служби екстреної допомоги Південної Кореї надійшов о 18.34 за місцевим часом — за кілька годин до початку смертельної тисняви — і протягом наступних трьох з половиною годин було ще 10 таких дзвінків.



Начальник поліції сказав, що реакція поліції розчаровує. Він пообіцяв провести "швидке та ретельне інтенсивне розслідування", щоб з'ясувати, чи було вжито належних заходів після отримання дзвінків і чи правильно відреагували офіцери.



Міністр внутрішніх справ Лі Сан Мін також вибачився за інцидент, внаслідок якого 156 людей загинули та 152 отримали поранення.