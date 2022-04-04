Поліція у москві визнала плакат із цитатою Льва Толстого «дискредитацією» російської армії

15:10 04 квітня Київ, Україна

Лев Миколайович Толстой знову поза законом, принаймні так вважають працівники ВВС Хамовники у москві. У відділі на затриманого склали протокол за статтею дискредитації збройних сил росії (20.3.3 КпАП) за плакат із цитатою письменника.

Житель москви Олексій Нікітін вийшов на пікет біля храму Христа Спасителя 24 березня. В руках у нього був плакат із цитатою з книги Льва Толстого «Християнство і патріотизм»: «Патріотизм — зречення людської гідності, розуму, совісті та рабського підпорядкування себе тим, хто при владі».



У зв'язку з цим поліціянти вирішили, що зміст плаката «викликає стійкий асоціативний ряд із образом Толстого Л.М.», який був «ключовою історичною фігурою» та «у своїй опозиційній діяльності просував ідеологію повалення влади».

Так московські поліціянти пояснили протокол за плакат із цитатою Толстого (орфографія та пунктуація збережені):

«Лев Миколайович Толстой згідно з історичними фактами, є історичною фігурою, що представляє умовно назване „дзеркало революції“, загальновідомий факт того, що у творах, публіцистичних статтях автора, жорстко критикувався правлячий режим, особливо за виправдання насильства при соціальному вибуху. Отже, дії гр. Нікітіна А.М. слід трактувати як заклик до повалення чинної влади, а також дотримання ідеології Толстого Л.М.»

Далі варто, мабуть, чекати на протоколи за цитування Євангелія та заповіді «Не убий».