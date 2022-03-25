Поліція Швейцарії затримала спільників теракту у Відні

21:57 03 листопада Київ, Україна

Поліція Цюриха повідомила про затримання двох молодих чоловіків, їх підозрюють у зв'язку з терактом у Відні.

Про це у вівторок, 3 листопада, повідомляє Swiss Info.



Затримані 18-річний і 24-річний швейцарці. Підозрюють, що вони пов'язані з вбивцею, який вчинив напад у Відні.



В результаті розслідування ці двоє чоловіків були опізнані. Затримати їх вдалося за погодженням з австрійською владою. Тепер розслідування з'ясовує, яким чином пов'язані затримані та нападник.



У місті Вінтертур живуть близько 110 тисяч осіб. Воно відоме тим, що в ньому живуть кілька засуджених за радикальний ісламізм. Крім того, близько десятка осіб вирушили звідси в Сирію, щоб приєднатися до "Ісламської держави".