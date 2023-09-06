Поліція виявила 646 кг кокаїну в магазині під Прагою, у партії бананів

08:31 14 серпня Київ, Україна





Як повідомляє інформаційне джерело Радіо Прага, вартість вилученого наркотику оцінюється у величезну суму – близько 2 мільярдів чеських крон, що еквівалентно приблизно 83 мільйонам євро.



Співробітники складу помітили підозрілі пакети під час розвантаження бананів. Поліція оперативно прибула на місце після виклику та розпочалася ретельна перевірка. У мережі магазинів Albert, розташованому в маленькому місті Клетани під Прагою, чеська поліція виявила 646 кг кокаїну, захованого серед партії свіжих бананів.Як повідомляє інформаційне джерело Радіо Прага, вартість вилученого наркотику оцінюється у величезну суму – близько 2 мільярдів чеських крон, що еквівалентно приблизно 83 мільйонам євро.Співробітники складу помітили підозрілі пакети під час розвантаження бананів. Поліція оперативно прибула на місце після виклику та розпочалася ретельна перевірка.

Прессекретарка Національного штабу боротьби з наркотиками, Люція Шмолдасова, поділилася деталями події: "Під час огляду виявлено кілограмові пакети з підозрілим порошком, який після аналізу виявився наркотичною речовиною – кокаїном."

Згідно з попередніми даними, вилучена партія кокаїну в Клецанах стала однією з наймасштабніших в історії Чехії.