Поліція виявила 646 кг кокаїну в магазині під Прагою, у партії бананів

У мережі магазинів Albert, розташованому в маленькому місті Клетани під Прагою, чеська поліція виявила 646 кг кокаїну, захованого серед партії свіжих бананів.
Як повідомляє інформаційне джерело Радіо Прага, вартість вилученого наркотику оцінюється у величезну суму – близько 2 мільярдів чеських крон, що еквівалентно приблизно 83 мільйонам євро.
Співробітники складу помітили підозрілі пакети під час розвантаження бананів. Поліція оперативно прибула на місце після виклику та розпочалася ретельна перевірка.
Як повідомляє інформаційне джерело Радіо Прага, вартість вилученого наркотику оцінюється у величезну суму – близько 2 мільярдів чеських крон, що еквівалентно приблизно 83 мільйонам євро.
Співробітники складу помітили підозрілі пакети під час розвантаження бананів. Поліція оперативно прибула на місце після виклику та розпочалася ретельна перевірка.
Згідно з попередніми даними, вилучена партія кокаїну в Клецанах стала однією з наймасштабніших в історії Чехії.
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