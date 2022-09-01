Поліція Латвії більше не охоронятиме російські консульства

15:41 08 серпня Київ, Україна

Дипломатичних працівників російських консульств оголошено у Латвії небажаними особами.

 
Про це пише латвійський портал LMS.

У квітні було вирішено відкликати згоду на роботу цих генеральних представництв, в такий спосіб закривши консульські представництва росії. Усім вигнаним співробітникам потрібно було залишити країну до 30 квітня.