Поліція Латвії більше не охоронятиме російські консульства

15:41 08 серпня Київ, Україна

Дипломатичних працівників російських консульств оголошено у Латвії небажаними особами.

Про це пише латвійський портал LMS.



У квітні було вирішено відкликати згоду на роботу цих генеральних представництв, в такий спосіб закривши консульські представництва росії. Усім вигнаним співробітникам потрібно було залишити країну до 30 квітня.