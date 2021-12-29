Поліція Гонконгу заарештувала співробітників незалежного сайту новин Stand News

14:41 29 грудень Київ, Україна

Поліція Гонконгу заарештувала 6 людей одного з останніх відкрито продемократичних видань Stand News, серед них співачка та правозахисниця Деніз Хо. Їх звинувачують у "змові для публікації крамольних статей" та "підриві комунізму за допомогою журналістики".

Про це повідомляє ВВС.

“29 грудня 2021 року, близько другої години ночі по Києву, окупаційна поліція Гонконгу розпочала рейд до редакції останнього незалежного медіа Stand News. В цей час вебсайт видання працює з перебоями, матеріали видаляються, а з офісу редакції вилучили майже все майно, включаючи техніку та електронні носії. Станом на сьогодні підозри вручили шістьом особам, афілійованим до медіа, включаючи нинішніх та старих редакторів, а також останніх відомих активістів на волі, які входили до керівництва проєкту; вік затриманих – від 34 до 72 років, – написав у своєму Фейсбуці Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України та головний координатор проєкту Free Hong Kong Center.

Серед заарештованих виявились як нинішні, так і колишні працівники Stand News.



Крім того, заарештували Деніз Хо – співачку, яка стала іконою демократії та була членом ради директорів видання.



Понад 200 правоохоронців також було відправлено для обшуку в офісі видання.



У заяві поліції йдеться, що вони уповноважені "шукати та вилучати відповідні журналістські матеріали".