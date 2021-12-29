Поліція Гонконгу заарештувала співробітників незалежного сайту новин Stand News

Поліція Гонконгу заарештувала 6 людей одного з останніх відкрито продемократичних видань Stand News, серед них співачка та правозахисниця Деніз Хо. Їх звинувачують у "змові для публікації крамольних статей" та "підриві комунізму за допомогою журналістики".
Про це повідомляє ВВС.
Серед заарештованих виявились як нинішні, так і колишні працівники Stand News.
Крім того, заарештували Деніз Хо – співачку, яка стала іконою демократії та була членом ради директорів видання.
Понад 200 правоохоронців також було відправлено для обшуку в офісі видання.
Крім того, заарештували Деніз Хо – співачку, яка стала іконою демократії та була членом ради директорів видання.
Понад 200 правоохоронців також було відправлено для обшуку в офісі видання.
У заяві поліції йдеться, що вони уповноважені "шукати та вилучати відповідні журналістські матеріали".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі